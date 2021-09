Per guardare la mamma che, per strada, parlava con un’altra persona, si è sporto troppo dal balcone ed è precipitato di sotto.

Sono stati momenti di paura a Marzocca di Senigallia, in provincia di Ancona, per un bimbo di cinque anni. Il piccolo, caduto dal primo piano da un’altezza di circa tre metri, è stato soccorso da un’ambulanza e portato con l’elicottero del 118 agli Ospedali Riuniti a Torrette di Ancona dove è arrivato in stato di coscienza.

Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

(Unioneonline/s.s.)

LEGGI ANCHE:

© Riproduzione riservata