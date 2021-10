E’ morto in ospedale, a Napoli, il ragazzo di 19 anni di San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento, che ieri si è sparato dopo essere stato rimproverato dai genitori.

Troppo gravi le sue condizioni e vani i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita.

Da quanto si appreso, il ragazzo aveva avuto una lite con i famigliari dopo essere rientrato a casa tardi. In seguito alla discussione avrebbe preso la pistola legalmente detenuta dal padre, rivolgendola contro di sé e facendo fuoco.

Poi l’allarme e il disperato trasporto in pronto soccorso. Ma, come detto, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata