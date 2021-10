Tragedia nel Beneventano.

Un diciannovenne di San Salvatore Telesino, richiamato dal padre per essere rientrato tardi a casa, si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa.

Il fatto è accaduto alle prime luci dell'alba. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato subito all'ospedale San Pio di Benevento, quindi trasferito in eliambulanza nell'ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni a quanto si apprende sono gravissime, sono ore di angoscia per i familiari e per tutta la comunità.

Sull'accaduto intanto indagano i carabinieri: l'arma sequestrata, secondo una prima ricostruzione, era legalmente detenuta dal papà del giovane.

(Unioneonline/D)

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata