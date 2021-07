Una sardo residente a Canaro (Rovigo) ha perso la vita nel Veronese, in un incidente sulla Transpolesana.

Giovanni Piras, 60enne originario di Nuoro, aveva partecipato al raduno dei Nord Est Bikers, appassionati di due ruote. Tornando a casa con il suo amico Mario Beriu, lui a bordo di una Harley Davidson l’altro su una Yamaha, il tragico incidente.

Sono stati proprio i due amici, per cause ancora da accertare, a toccarsi con i mezzi a due ruote mentre stavano percorrendo la Transpolesana per tornare a casa, all’altezza di Vigo di Legnago. Il contatto ha provocato la caduta di entrambi. Solo qualche lieve ferita per Beriu, finito in codice verde in ospedale. Non c’è stato nulla da fare invece per Piras: quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno solo potuto constatarne il decesso.

Piras aveva lavorato nella polizia giudiziaria e solo due anni fa, una volta andato in pensione, aveva realizzato il suo sogno, quello di comprarsi una moto. Aveva tre figli.

