Un ragazzo di 15 anni è morto a causa del ribaltamento del trattore a bordo del quale stava percorrendo la strada provinciale 75, che collega Lorica e Cellara, in provincia di Cosenza.

La vittima viaggiava insieme al padre.

All'altezza di una curva, per cause in corso d'accertamento il mezzo si è ribaltato e il ragazzo è rimasto schiacciato dal trattore, decedendo sul colpo.

Il padre del giovane è rimasto illeso ed al momento, essendo sotto choc, non è riuscito a rispondere alle domande dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Rogliano, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. L’uomo è rimasto praticamente illeso.

