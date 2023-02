Una ragazza di soli 20 anni è morta ieri all’ospedale San Raffaele di Milano dopo dieci giorni di coma.

La causa del decesso è uno shock anafilattico. La giovane, stando ai primi accertamenti, aveva mangiato un tiramisù vegano che però si sospetta contenesse tracce di latte a cui la ventenne era allergica sin dalla nascita.

Il prodotto, chiamato “Tiramisun”, è stato ritirato oggi dal mercato dal ministero della Salute per il rischio di presenza di allergeni, in quanto conterrebbe proteine del latte non indicate sull'etichetta.

Il pm Luca Gaglio ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia.

(Unioneonline/L)

