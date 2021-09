Voleva immortalarsi in un video mentre sgommava a bordo della sua Ferrari da 135mila euro ma non è andata proprio come voleva lui.

Il conducente 70enne di una Ferrari Testa rossa del 1991 (F110 AB/E) ha perso il controllo dell’auto ed è andato a schiantarsi contro un ulivo.

E’ successo a Montemurlo, in provincia di Prato, non lontano dalla sede del comando della polizia municipale. E’ stato lo stesso guidatore a confessare le circostanze dell’incidente: “Volevo filmare alcune sgommate da postare sui social”.

Si era anche bene attrezzato, esibendosi nelle sue peripezie davanti a una troupe con tanto di cameraman e tecnico del suono e percorrendo a forte velocità piazza della Costituzione. Dopo i primi due giri però l'auto è finita in un'aiuola, abbattendo un ulivo.

L’uomo, 70 anni, è finito in ospedale per accertamenti. La prova su strada, ha tenuto a precisare il Comune, non era autorizzata.

