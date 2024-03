Emergenza sulle Alpi svizzere dove da ieri sera sei scialpinisti risultano dispersi.

Il gruppo – come riferito dalla polizia del canton Vallese in una nota - era partito ieri da Zermatt, ai piedi del versante svizzero del Cervino. La scomparsa poi nella zona della Tete Blanche. In corso le ricerche dei soccorritori elvetici lungo l'itinerario Zermatt-Arolla.

Si tratta dei membri di una stessa famiglia del Vallese. A complicare l’intervento di soccorso le condizioni meteorologiche pessime.

