C'è un'inchiesta sulla morte della bimba di nemmeno tre mesi, avvenuta in un incidente sull'autostrada A5 nel Torinese, sabato sera. La Procura di Ivrea (Torino) ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per fuga del conducente su quanto accaduto alla piccola, mentre la mamma, 35 anni, era alla guida. Ci sono dei testimoni e sono in corso accertamenti tecnici per capire perché l'ovetto e pure la bambina siano volati fuori, in strada.

L'aggravante della fuga riguarda almeno due veicoli, quindi altrettanti conducenti, che sarebbero stati coinvolti nell'accaduto, non è ancora chiaro con quali modalità. Certo è, con questa ipotesi di reato, che si sarebbero allontanati senza prestare soccorso, mentre la piccola era stata sbalzata in strada con l'ovetto, il seggiolino per assicurare i bimbi piccoli in auto, e la donna era ancora all'interno del veicolo.

L'auto guidata dalla donna era finita fuori strada, dopo una carambola sulla carreggiata, difficilmente passata inosservata. Le carte frutto del lavoro della polizia stradale in autostrada e di indagini condotte dalla sera di sabato e per l'intera giornata di domenica vengono esaminate da oggi al Palazzo di giustizia.

L'incidente del resto, avvenuto intorno alle 20, non risulta semplice da ricostruire. C'era solo il veicolo della donna, con evidenti segni di ammaccature. Nessuna altra auto incidentata era nei dintorni. Non viene scartata l'ipotesi di un incidente autonomo, durante il quale la bambina sarebbe stata sbalzata in strada e non si esclude poi anche che sia stata involontariamente investita da uno dei veicoli di passaggio.

Nel buio dell'asfalto, forse anche non vista, così piccola, avvolta in una copertina. Da accertare resta pure se sia stata una manovra di uno dei veicoli in transito a causare la carambola. Fatto è che l'auto su cui c'era ancora la mamma ha sbandato violentemente, finendo fuori dal bordo strada, contro una siepe, col muso più simile a dei rottami che a un veicolo riconoscibile.

(Unioneonline)

