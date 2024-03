È stato trovato questa mattina in stazione Centrale a Milano Edoardo Galli, il sedicenne scomparso lo scorso 21 marzo da Colico (Lecco).

Il ragazzo stava facendo il biglietto per rientrare a casa. Lo ha riconosciuto una coppia di viaggiatori, che, immediatamente, ha avvisato personale dipendente di Fs Security che, a sua volta, ha richiesto l'intervento della Polizia Ferroviaria. Ne dà notizia la Polizia.

Le ricerche erano andate avanti senza sosta da otto giorni, si scavava tra le amicizie, tra i contatti social, tra le conoscenze a ogni livello.

Il giovane non aveva più dato alcuna notizia dopo essere uscito da casa per andare a scuola al liceo Nervi Ferrari di Morbegno, nella provincia di Sondrio, dove non è mai arrivato.

Se inizialmente le ricerche si erano concentrate soprattutto in quota in Alta Valsassina, dove si temeva si fosse avventurato visto che da casa manca un sacco a pelo, le indagini si erano poi concentrate proprio a Milano, ripartendo dalla stazione Centrale.

Il 21 marzo Edoardo invece di andare al liceo, sempre frequentato finora con profitto, si era infatti diretto in treno verso

Milano, dove è arrivato in stazione Centrale, individuato attraverso le telecamere di videosorveglianza.

Nelle ultime ore si erano susseguiti nuovi appelli della famiglia. La paura era che fosse «finito in qualcosa di più grande di lui».

Ora il giovane dovrà ricostruire quanto accaduto.

