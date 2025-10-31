Scuolabus esce di strada e finisce in un torrente: feriti l’autista e quattro studentiNessuno è in pericolo di vita, il conducente del mezzo potrebbe aver avuto un malore
Uno scuolabus che stava portando nove studenti a Bormio è uscito di strada nel territorio di Valfurva, in Valtellina, e dopo esser precipitato per alcuni metri è finito nel torrente Frodolfo.
Quattro ragazzi minorenni feriti lievemente sono stati portati all'ospedale Morelli di Sondalo. Più serie le condizioni dell'autista di 39 anni, che non è comunque in pericolo di vita e che potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore.
Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e i carabinieri della Compagnia di Tirano. Le squadre Anas e i carabinieri della Compagnia di Tirano sono sul posto per la gestione della viabilità.
(Unioneonline)