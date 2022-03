Incidente mortale nel Tarantino, sulla statale 580 Laterza-Ginosa.

Nello scontro tra due auto sono morti due fidanzati: Fabio Lippolis, 29 anni, di Ginosa, che lavorava come consulente del credito; e Annalisa Guida, di 28 anni, di Laterza, tornata nel suo paese da poche settimane dopo un’esperienza lavorativa come consulente finanziario a Milano.

Il primo è deceduto sul colpo, la seconda poco dopo il ricovero in ospedale.

Secondo le prime informazioni, i due viaggiavano a bordo di una Mini Cooper che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Seat Ibiza all'altezza di una sala ricevimenti.

Il giovane alla guida della Seat, originario di Laterza, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Sul posto 118, Vigili del fuoco, Polizia Locale di Laterza e carabinieri.

