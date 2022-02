Alessio Terranova, chef di Casa Sanremo, è morto in un terribile incidente sul ponte della statale 113, al confine tra Oliveri e Falcone, in provincia di Messina.

Il 37enne viaggiava a bordo di una Bmw che, per motivi ancora da accertare, si è schiantata contro il guard rail. L’impatto per lui è stato fatale mentre un altro passeggero dell'auto, un 33enne, è rimasto ferito ed è ricoverato all'ospedale Fogliani di Milazzo.

Terranova tornava da Casa Sanremo, lo studio principale dei cooking show de “L'Italia in Vetrina”, con la presenza in trasmissione di chef e collegamenti da tutta Italia per raccontare le eccellenze gastronomiche territoriali.

Aveva cucinato nel ristorante del roof di Casa Sanremo, per gli ospiti del Festival, alcuni dei suoi piatti della tradizione siciliana insieme ad altri cuochi di "Emiro Oro Nero dei Nebrodi", laboratorio gastronomico di Oliveri specializzato nella produzione di arancini di riso.

“Vicini nel dolore, porgiamo le nostre più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Alessio Terranova – è il messaggio postato sulla pagina Facebook di Casa Sanremo -. Lo chef pochi giorni fa con orgoglio e passione aveva presentato alcune sue note ricette nella nostra cucina. Oggi è un giorno di immenso dolore per Casa Sanremo, che si stringe alla famiglia e a tutti gli amici”.

"In meno di una settimana - le parole del sindaco di Falcone Nino Genovese - dall'immensa soddisfazione professionale di Sanremo ed al farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico ed improvviso addio alla vita! Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo ed anche ingiustizie subite da riscattare; invece tutto è finito così, con uno schianto fatale ed a ciascuno di noi rimarrà dentro quella parola non detta, quell'atto non fatto".

(Unioneonline/D)

