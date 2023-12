Una “tempesta di vento polare” è pronta a investire l’Italia e interesserà soprattutto Sardegna, Alpi e Pianura Padana.

È quanto prevedono i meteorologi a causa di un ciclone di aria gelida che dal Polo Nord scenderà fino alla Germania in concomitanza con l’anticiclone delle Azzorre che invece arriverà sull’Europa occidentale.

Eventi che genereranno una “pressione estrema” che scateneranno venti di tempesta – da uragano - dalla Scandinavia verso la Germania, fino all’Austria, per poi sfociare verso le aree balcaniche interessando anche l’Italia.

Per il Solstizio d’Inverno (che quest’anno è venerdì 22 dicembre alle 4.27), la tempesta di venti da Nord-Ovest colpirà come detto Sardegna (dove i mari saranno mossi o molto mossi), Alpi e Pianura Padana.

Da sabato il vento soffierà ancora teso, ma in attenuazione e in rotazione da Sud-Ovest: questa rotazione provocherà un aumento delle nubi sul versante tirrenico e non è esclusa qualche pioggia.

Il giorno di Natale il cielo sarà a tratti nuvoloso sul versante tirrenico, mentre altrove le temperature si attesteranno tra i 10-15 gradi e il tempo sarà sostanzialmente soleggiato.

