La Corte Europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai legali di Sabrina Misseri e Cosima Serrano, condannate all’ergastolo per l’omicidio di Sarah Scazzi, cugina quindicenne di Sabrina uccisa il 26 agosto 2010 ad Avetrana (Taranto).

Un ricorso presentato nell’aprile 2018, il responso del giudice è arrivato a sei anni e mezzo di distanza.

La notizia è stata rivelata ieri sera in esclusiva nel corso della puntata di “Quarto Grado”, dal giornalista Giammarco Menga.

Le donne si sono sempre professate innocenti, mentre lo zio di Sarah Michele Misseri si dichiara colpevole. L’uomo, condannato a 8 anni per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove, è stato scarcerato lo scorso febbraio ed è tornato a vivere nella villeta di via Deledda, ad Avetrana, in cui si è consumato il delitto sul qualche è incentrata anche una serie tv molto discussa e altrettanto riuscita.

