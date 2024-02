La decisione è presa: niente palcoscenico per gli agricoltori arrivati in forze vicino alla zona rossa dell'Ariston. Prevista invece la lettura di una lettera, concordata tra alcuni rappresentanti della protesta, e consegnata alla Rai, con un contenuto che «non deve essere divulgato prima che sia stata letta» all’Ariston.

I protagonisti della protesta non potranno dunque raccontare in diretta, come hanno tentato di fare fino a poche ore prima del via, alla quarta serata del Festival, le ragioni della loro mobilitazione. E si dovranno accontentare di una nota come da «decisione esclusiva dell’Ad di viale Mazzini» poi comunicata alle autorità competenti, la precisazione in serata e dopo le precedenti notizie trapelate secondo cui si sarebbe trattato di un’ipotesi condivisa con il ministro dell’Interno Piantedosi.

«Una lettera che raccoglie la sintesi delle nostre problematiche», spiega Fabio Pitzalis a Unionesarda.it. «E che non anticipiamo perché vogliamo che tutti ascoltino stasera quali sono le nostre istanze». «Ora andiamo avanti e ci spostiamo a Roma – la conclusione – per trovare una soluzione con chi ci governa».

