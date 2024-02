Agricoltori sul palco di Sanremo? «Stiamo trattando, stiamo cercando di avere risposte». A far sapere che non sarebbe del tutto tramontata l’ipotesi della presenza di rappresentanti della protesta dei trattori davanti alla platea del’Ariston è Fabio Pitzalis, sardo di Guasila già approdato nella città dei fiori.

«Amadeus», dice, «fa sapere che leggerà un comunicato, ma non capiamo quale comunicato se noi non gli abbiamo ancora consegnato nulla. Vediamo, noi continuiamo a lavorare per fare conoscere a tutti le nostre ragioni».

Una comunicazione in merito però è arrivata. Una cinquantina di agricoltori

e allevatori del Collettivo Agricoltori autonomi Alessandria-Asti è partita in pullman e con mezzi propri per raggiungere Sanremo. E in una nota ufficiale fanno sapere che «il comunicato che sarà letto questa sera sul palco è stato condiviso e sottoscritto con il Comitato Riscatto

Agricolo di Melegnano». Qualcuno, a quanto pare, ha dato il via libera. Ma il movimento al quale fa capo Pitzalis non ha preso parte all’accordo.

Le trattative sono in corso già da ieri, ma oggi si sono intensificate. Nelle prossime ore si capirà meglio quale sarà la decisione finale: ora gli agricoltori, con i loro trattori, si trovano al porto di Sanremo e aspettano che la situazione si sblocchi.

(Unioneonline(E./Fr.)

