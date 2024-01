Una bravata che rischia di costargli cara e che lo tiene da più di 24 ore ricoverato all’ospedale della Misericordia a Udine, dove è arrivato con un codice rosso.

Vittima un ventenne. La notte tra venerdì e sabato stava rientrando da una festa con tre amici, altri due ragazzi e una ragazza. Al volante dell’auto, una Ford Ka, c’era la ragazza, di 20 anni, che si è resa disponibile a riaccompagnare tutti a casa.

Una volta giunti a Campolongo Tapogliano (Udine), il ventenne è salito sul cofano della macchina. Sarebbe stato proprio lui a chiedere all’amica di percorrere qualche metro mentre era sul cofano. Ma mentre la Ford Ka era in movimento, il giovane ha perso l’equilibrio ed è caduto battendo la testa. Immediato l’arrivo in ambulanza e la corsa in ospedale, dove il 20enne è ricoverato in terapia intensiva ma, a quanto si apprende, non sarebbe più in pericolo di vita.

