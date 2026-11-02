Ryanair, dal 10 novembre scattano le nuove regole: un’ora prima per l’imbarco del bagaglioNon cambia nulla per tutti gli altri passeggeri: check-in online, controlli di sicurezza e gate
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A partire da martedì 10 novembre, i banchi di consegna bagagli in tutti gli aeroporti serviti da Ryanair chiuderanno 60 minuti prima dell’orario di partenza previsto, anziché gli attuali 40 minuti.
Una modifica, annunciata ad aprile, che secondo la low-cost irlandese darà a quel 20% dei passeggeri che imbarca un bagaglio in stiva «più tempo per superare le code ai controlli di sicurezza e al controllo passaporti e per raggiungere il gate di partenza prima dell’inizio dell’imbarco, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. Contribuirà inoltre a ridurre il già esiguo numero di passeggeri che perde il volo a causa di ritardi ai controlli di sicurezza o al controllo passaporti».
Non cambierà nulla per gli altri passeggeri, quelli cioè che viaggiano solo con zaino o bagaglio a mano: continueranno a effettuare il check-in online prima di recarsi in aeroporto, per poi procedere direttamente ai controlli di sicurezza e al gate di partenza.
(Unioneonline)