Roma, tragedia sulla Colombo: 20enne muore in sospetta “gara tra auto”la vettura della vittima è stata urtata da un veicolo che arrivava ad alta velocità
Potrebbe essere stata una gara tra auto la causa dell’incidente stradale avvenuto ieri sera su via Cristoforo Colombo, costato la vita a una ragazza di 20 anni.
Secondo i primi accertamenti, una delle auto coinvolte, con a bordo due ragazzi, procedeva a velocità elevata, forse sfidando un altro veicolo. L’auto ha urtato quella su cui viaggiava la vittima, seduta sul sedile del passeggero, che è poi finita contro un albero presente sullo spartitraffico.
La giovane, gravemente ferita, è deceduta in ospedale poco dopo l’incidente. Altri tre giovani coinvolti nello scontro sono stati ricoverati in codice rosso.
Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando gli agenti della Polizia Locale di Roma, che cercheranno di accertare eventuali responsabilità e confermare l’ipotesi della gara tra auto.