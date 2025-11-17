Maxi furto nella notte nel cuore di Roma. Intorno all’1.30 un gruppo di ladri ha preso di mira il magazzino Louis Vuitton situato in via Mario dei Fiori, a pochi passi da via Condotti.

Secondo una prima ricostruzione, tre uomini con il volto coperto hanno sfondato la vetrata del punto vendita utilizzando un’auto come ariete, riuscendo poi a forzare anche la serranda. Una volta all’interno, hanno prelevato diversi articoli di valore prima di darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia e la squadra della Scientifica, che ha avviato i rilievi alla ricerca di tracce utili a identificare la banda. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e non escludono che i ladri abbiano agito con un piano preparato nei dettagli.

