Roma, furto al magazzino Louis Vuitton: bottino da quantificareTre ladri intorno all’una hanno spaccato una vetrata
Maxi furto nella notte nel cuore di Roma. Intorno all’1.30 un gruppo di ladri ha preso di mira il magazzino Louis Vuitton situato in via Mario dei Fiori, a pochi passi da via Condotti.
Secondo una prima ricostruzione, tre uomini con il volto coperto hanno sfondato la vetrata del punto vendita utilizzando un’auto come ariete, riuscendo poi a forzare anche la serranda. Una volta all’interno, hanno prelevato diversi articoli di valore prima di darsi alla fuga.
Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia e la squadra della Scientifica, che ha avviato i rilievi alla ricerca di tracce utili a identificare la banda. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione.
Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e non escludono che i ladri abbiano agito con un piano preparato nei dettagli.
(Unioneonline)