Modena, individuato l’aggressore del prete accoltellatoSarebbe un giovane con problemi psichici e di droga
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È stato individuato dai carabinieri di Modena l'aggressore di don Rodrigo Gaviria Grajales, sacerdote colombiano 45enne accoltellato e ferito gravemente in centro, la mattina del 30 dicembre.
Si tratterebbe di un giovane, maggiorenne, a quanto pare con problemi psichici e di tossicodipendenza.
Non ci sarebbero collegamenti tra il ragazzo e il prete e dunque il movente rimane oscuro.
Il Procuratore di Modena Luca Masini ha convocato una conferenza stampa per le 21 al comando provinciale dei carabinieri, che procedono per tentato omicidio.