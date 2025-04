Durante i funerali di Papa Francesco, Extinction Rebellion ha srotolato un enorme striscione dalle arcate del Colosseo con scritto "Disarmare la Terra", una frase più volte pronunciata da Bergoglio.

«Subito la sicurezza è intervenuta per rimuovere lo striscione. Nonostante tutte le 6 persone abbiamo fornito i documenti e non abbiano opposto resistenza di alcun tipo né causato alcun danno, sono state trasferite senza motivo presso il Commissariato Celio», hanno dichiarato gli attivisti.

«Srotoliamo questo striscione in un luogo che per secoli è stato simbolo del potere imperiale, per denunciare l'ipocrisia di capi di Stato, ministri ed esponenti di partito che in questi giorni stanno celebrando il messaggio di Bergoglio, messaggio che hanno ignorato se non ostacolato finché lui era in vita», dichiara Alba di Extinction Rebellion.

«Un messaggio che parlava di pace e giustizia climatica. Esattamente l'opposto delle politiche italiane e americane, che stanno aumentando drammaticamente le spese militari e ostacolando la transizione ecologica», aggiungono gli ambientalisti.

«Disarmare la Terra oggi è un imperativo morale», hanno precisato. «Fate chiasso», aveva detto Papa Francesco a chi lottava per la difesa della Terra.

«E allora sì, oggi facciamo chiasso. Perché la coerenza vale più della sobrietà, e il futuro ha bisogno di rumore», hanno detto gli attivisti Extinction Rebellion.

