Era libero dal servizio ma non ci ha pensato in minuto ed è entrato in azione sventando una truffa ai danni di anziani.

Il poliziotto penitenziario, che ora lavora a Roma e prima era a Sassari, era in fila all’ufficio postale quando ha ascoltato casualmente una telefonata da parte di due persone anziane e ha allertato i carabinieri. I militari hanno quindi raggiunto l’abitazione delle due vittime e hanno bloccato il truffatore che già stava andando via.

La refurtiva, composta da contanti e gioielli, è stata recuperata.

L’episodio è stato reso noto da Giuseppe Di Carlo, segretario generale FSA CNPP.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata