Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva. «Mi autosospendo, tornerò più forte di prima»La decisione del designatore arbitrale, ora indagato dalla Procura di Milano. Sotto la lente episodi del campionato 2024/25
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«In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo Can che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can». Lo ha annunciato Gianluca Rocchi.
«Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia - prosegue il designatore arbitrale, indagato dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva -, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima».
«Il grande amore per la mia associazione ed il senso di responsabilità per il ruolo ricoperto - conclude Rocchi - mi portano prima di tutto a tutelare un gruppo così importante di atleti che non voglio possa essere condizionato in alcun modo dalle mie vicende, in attesa di novità, che mi auguro quanto prima possano arrivare per chiarire la mia posizione».
(Unioneonline)