Svolta nel giallo relativo alla scomparsa di Angelo Tricarico. Il giovane era svanito nel nulla 11 anni fa e ora i suoi resti sono stati ritrovati in un pozzo nelle campagne di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia.

La scoperta è stata fatta qualche mese fa, ma la notizia è stata diffusa solo oggi a conclusione di una serie di accertamenti da parte dei carabinieri.

Tricarico, 27 anni, era stato visto per l’ultima volta la mattina del 19 agosto 2013 a San Nicandro Garganico. Era uscito di casa dicendo alla moglie che sarebbe tornato poco dopo, senza portare con sé il cellulare o altri effetti personali.

Trascorsa qualche ora la donna, preoccupata per il ritardo del marito, si era rivolta ai carabinieri che avevano avviato, invano, le ricerche.

I resti del giovane erano in un pozzo insieme a un documento di identità e ai brandelli dei vestiti che indossava il giorno della scomparsa. Per gli investigatori è stato ucciso con un oggetto contundente in un luogo diverso da quello del ritrovamento e poi gettato nel pozzo che si trova in una zona impervia e che in passato era pieno d'acqua.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata