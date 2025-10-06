Rissa fuori dalla discoteca, gravissimo un 17enne: gli hanno sfondato la testa con una mazza da baseballIl giovane è in prognosi riservata, i medici lo tengono in coma farmacologico
Due ragazzi feriti, tra cui un diciassettenne in gravissime condizioni, e quattro ventenni arrestati.
Questo il bilancio di una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori da una discoteca di Montesarchio, in provincia di Benevento.
Il più grave dei giovani, un ragazzo di 17 anni, residente a Vitulano, durante l'aggressione sarebbe stato colpito alla testa con una mazza da baseball che gli ha causato lo sfondamento del cranio. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale "San Pio" di Benevento dove i medici lo tengono in coma farmacologico.
Più lievi le ferite riportate dall'altra vittima dell'aggressione.
Tra le ipotesi, non si esclude che si sia tratto di una "spedizione punitiva".
(Unioneonline)