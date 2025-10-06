Due ragazzi feriti, tra cui un diciassettenne in gravissime condizioni, e quattro ventenni arrestati. 

Questo il bilancio di una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori da una discoteca di Montesarchio, in provincia di Benevento.

Il più grave dei giovani, un ragazzo di 17 anni, residente a Vitulano, durante l'aggressione sarebbe stato colpito alla testa con una mazza da baseball che gli ha causato lo sfondamento del cranio. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale "San Pio" di Benevento dove i medici lo tengono in coma farmacologico.

Più lievi le ferite riportate dall'altra vittima dell'aggressione.

Tra le ipotesi, non si esclude che si sia tratto di una "spedizione punitiva".

