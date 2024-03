Una drammatica vicenda, ancora tutta da chiarire, ma che pare possa essere scaturita dalla contesa per un ragazzo. E che è sfociata nell’aggressione di inaudita violenza ai danni di una coetanea adolescente.

È accaduto a Roè Volciano, nel Bresciano, dove una ragazzina di 15 anni ha ferito a coltellate una 14enne durante una lite.

È successo intorno alle tre del pomeriggio, alla fermata del pullman, in una ricostruzione che fa ritornare purtroppo alla mente quanto accaduto a inizio dicembre fuori dall’istituto “Sergio Atzeni” di Capoterra.

A decine gli studenti in attesa del bus che dopo le lezioni li avrebbe riportati a casa, quando a un tratto è scoppiato un litigio tra le due ragazzine, che frequentano due scuole diverse: una un istituto professionale a Villanuova sul Clisi, l’altra l’Itis a Salò. Ad un certo punto la quindicenne avrebbe quindi estratto la lama e accoltellato la «rivale», che di anni ne ha solo quattordici: l’avrebbe colpita a un braccio, al fianco e a una gamba.

La vittima è stata trasferita in ospedale in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

La responsabile è stata invece portata in caserma dei carabinieri a Salò e l'ipotesi d'accusa è tentato omicidio.

Le immagini dell’aggressione sono state immortalate in un video, ora al vaglio dei carabinieri anche per accertare eventuali altre posizioni.

(Unoneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata