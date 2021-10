Scoperto il tradimento del marito infedele, una donna di 49 anni è riuscita a entrare in possesso del telefonino del coniuge, dove ha scovato un video di sesso con l'amante.

Per vendicarsi lo ha prima girato via WhatsApp a una amica, poi lo ha condiviso in Rete, generando un link che può essere condiviso.

In questo modo l'amante ha prima scoperto di essere stata filmata di nascosto dall'uomo durante il rapporto sessuale su un camion e poi di essere vittima di revenge porn.

I protagonisti della vicenda sono cremonesi, la storia si è verificata tra Cremona e la provincia di Piacenza, teatro degli incontri clandestini.

I fatti risalgono a due anni fa.

La moglie vendicativa è stata rinviata a giudizio. Sarà a processo il 17 gennaio prossimo.

