Erano resti umani quelli trovati all'interno di un borsone dell’Ikea tra Pianura e Marano, nel Napoletano.

E’ stato il figlio di una donna scomparsa a indicare ai carabinieri dove si trovava la borsa: l’uomo, con problemi psichici e di tossicodipendenza, ha confessato ai carabinieri di aver ucciso la madre e di aver messo il corpo – dopo averlo fatto a pezzi - in un sacco poi abbandonato per strada.

La vittima aveva 84 anni: l’omicidio sarebbe avvenuto, in circostanze ancora da accertare, nella casa in cui i due vivevano insieme, in contrada Pisani.

I carabinieri indagano per verificare la veridicità del racconto del presunto assassino, che spesso non appare lucido. Ma tutto sembra far pensare che le cose siano andate proprio come dice lui.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata