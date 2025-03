Sono stati bloccati a bordo di un autobus, derubati e poi aggrediti dal branco una volta scesi alla fermata. Uno di loro, il più grave, è stato accoltellato al fianco. È quanto successo a tre ragazzi spagnoli a Milano, a bordo di un bus della linea 90. La Polizia di Stato per l’accaduto ha arrestato quattro giovani egiziani, con l’accusa di rapina pluriaggravata. L’episodio è avvenuto lo scorso 22 febbraio, in viale Romagna. Uno degli arrestati è stato inoltre indagato per lesioni personali aggravate e per il possesso di arma.

La segnalazione è arrivata alle 6 del mattino, quando gli agenti delle volanti sono intervenuti per un’aggressione ai danni di alcuni giovani spagnoli, che avevano trascorso la serata in discoteca con altri connazionali. A bordo dell’autobus, diretti verso la stazione di Lambrate, i tre erano stati affrontati dalla banda mentre alcune persone scendevano dal mezzo. I rapinatori avevano impedito alle vittime di scendere, derubandole di una collanina e altri oggetti personali.

Una volta scesi dal mazzo, è scoppiata una rissa. Durante lo scontro, uno dei giovani, un 22enne, è stato colpito con una coltellata al fianco destro. Gli agenti della Squadra Mobile, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e all’analisi dei profili social, sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a rintracciare, in piazzale Loreto, l’autore materiale dell’accoltellamento.

Poco dopo, gli altri tre indagati sono stati arrestati in zona. I provvedimenti sono parte di una serie di operazioni mirate a contrastare i reati predatori. Nello stesso fine settimana, infatti, i poliziotti del Commissariato Bonola hanno arrestato un 22enne egiziano per la rapina ai danni di una 70enne italiana a bordo del bus della linea 80. Inoltre, gli agenti dei Commissariati Porta Genova e Scalo Romana hanno arrestato due giovani egiziani, di 16 e 18 anni, per la rapina ai danni di un 16enne italiano, al quale avevano sottratto un giubbotto e delle cuffie sotto minaccia di coltello. Due degli arrestati si trovano ora nel carcere di San Vittore, mentre il minorenne è stato trasferito al carcere minorile Beccaria.

