Un ragazzo di 20 anni ubriaco e con problemi psichici cade giù dal tetto, da un altezza di 6 metri, a Bobbio (Piacenza) e un carabiniere gli salva la vita, attutendone la caduta con il proprio corpo.

Si chiama Gabriele Renna l’eroe, comandante della stazione del paese: si è piegato mettendosi di schiena nella traiettoria del volo, attutendo la caduta del giovane, che è stato portato all’ospedale Maggiore di Parma ma non è in pericolo di vita. Illeso il carabiniere.

L’episodio è avvenuto ieri: una chiamata ha segnalato la presenza del giovane sul tetto e quando un carabiniere si è avvicinato, il giovane si è avvicinato al margine ed è precipitato, non è chiaro se volontariamente o è scivolato per lo stato di confusione in cui si trovava.

«L'ho visto scivolare e mi è venuto istintivo cercare di attutire la sua caduta. Sono rimasto emozionato perché quando è stato caricato in ambulanza prima di partire ha ringraziato tutti e si è ricordato persino del mio nome. Non penso di aver fatto nulla di particolare, mi è venuto istintivo, spero di avere presto buone notizie sulla sua salute», così Gabriele Renna ha raccontato l’episodio.

(Unioneonline/L)

