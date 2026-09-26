Nel lodigiano
26 settembre 2026 alle 17:40
Quindicenne si arrampica su un traliccio e muore folgorato: ipotesi sfida socialIl ragazzino è salito a 20 metri di altezza forse per scattarsi un selfie
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È morto molto probabilmente per un gioco o una sfida social il 15enne del lodigiano il cui cadavere è stato ritrovato stanotte nei campi in località Bottedo di Lodi Vecchio.
Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica forse per scattarsi un selfie.
Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione.
Le indagini sono in corso.
(Unioneonline)
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