Una ragazza di circa 20 anni è stata aggredita nella serata di ieri mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d'Aquino, nel centro storico di Salerno. L'episodio è avvenuto intorno alle 21.30. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso.

A dare l'allarme è stato un passante.

Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia, la ventenne, che risiede nella provincia di Salerno, sarebbe stata raggiunta alle spalle da uno sconosciuto. Sono in corso gli accertamenti da parte degli investigatori per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e identificare il responsabile.

(Unioneonline)

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