Due morti, un uomo e una donna, e diversi feriti è il tragico bilancio di un incendio divampato in un edificio la notte scorsa, a Lucca, nel quartiere di San Vito.

Le fiamme hanno interessato un palazzo di tre piani in via Bertini, all'angolo con via Corsica.

Oltre alle vittime, si sono registrati anche 13 feriti, con varie gravità, fra cui dei bambini.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, per domare le fiamme. In corso accertamenti per stabilire cosa abbia innescato il rogo. In azione per i soccorsi anche diverse ambulanze e le forze dell’ordine.

(Unioneonline)

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