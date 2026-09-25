Da oggi l'aeroporto di Malpensa è dedicato a Silvio Berlusconi. Lo ricorda una targa posta all'ingresso della stazione ferroviaria del Terminal 1. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il presidente della Regoone Lombardia Attilio Fontana. Il vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri, nonché presidente di Forza Italia Antonio Tajani è intervenuto con un video da New York, dove si è recato per l'assemblea generale delle Nazioni Unite.

«Per Sea», ha detto la presidente Micaela Castelli aprendo la cerimonia, «questa è una giornata significativa che coinvolge un luogo simbolo di Milano e della Lombardia». A suo dire l'aeroporto milanese «è una delle grandi porte internazionali del nostro paese, un aeroporto che racconta ogni giorno la vocazione di questo territorio ad aprirsi, a crescere e a costruire relazioni con il mondo». «Anche il segno di questa intitolazione», ha sottolineato, «doveva essere all'altezza del suo valore istituzionale e dell'identità del luogo che l'accoglie. Abbiamo scelto essenzialità ed eleganza, i tratti di una Milano e di una Lombardia che hanno fatto della capacità di intraprendere, di innovare e di guardare al mondo una parte della propria identità e dentro questa storia possiamo tutti riconoscere il senso dell'intitolazione che celebriamo oggi».

«È una giornata di grande gioia e profonda emozione. Vedere il nome di Silvio Berlusconi all'aeroporto di Malpensa significa accompagnare milioni di persone che arrivano nel nostro Paese o che partono ogni giorno. Un aeroporto è un luogo aperto e proiettato verso il futuro, proprio come Silvio Berlusconi: , moderna, libera e protagonista. Da oggi il suo nome sarà qui, in uno dei luoghi più internazionali del nostro Paese. E ogni giorno, insieme a quel nome, continueranno a vivere le sue idee, la sua energia e quella straordinaria fiducia nell'Italia che ha sempre saputo trasmettere».

«La targa con il nome Silvio Berlusconi, che ufficializza l'intitolazione dell'aeroporto, svelata oggi al Terminal 1, è davvero una brutta pagina. Mi auguro che in futuro la si possa rimuovere». Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale e componente della segreteria nazionale Pierfrancesco Majorino.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata