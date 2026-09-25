Bimbo di sei anni a scuola con un coltello di 13 centimetri nello zainettoUn compagno di classe lo ha segnalato all'insegnante, forse voleva vendicarsi per una lite con altri scolari
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Un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare in una scuola di Trepuzzi, nel Leccese, è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto.
L’episodio è accaduto ieri mattina. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 cm. Subito è stata allertata la dirigenza.
A scuola sono arrivati i genitori del piccolo e i carabinieri, attivati anche i servizi sociali.
Da quanto si apprende, il bambino potrebbe essere stato spinto da un compagno a portare il coltello in classe come conseguenza di una lite precedente con altri scolari.
I carabinieri stanno procedendo con gli accertamenti che sono coordinati dalla procura per i minorenni di Lecce.
(Unioneonline)