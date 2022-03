Quarta dose di vaccino? Crisanti dice no, eccezion fatta per le persone anziane ed estremamente fragili.

“Ad oggi dico no alla quarta dose, ora non abbiamo elementi per dire che può contrastare con efficacia queste varianti, prima di imporla bisogna pensarci”, ha detto Andrea Crisanti a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1.

A proposito di Joe Biden, il presidente Usa a cui ieri è stata somministrata la quarta dose di vaccino anti-Covid, ha affermato: “Lui ha fatto bene, perché ha più di 80 anni”.

Entro sette giorni in merito ci sarà una proposta unitaria dell’Unione europea, sentiti Ema e Ecdc, ha fatto sapere il ministro Speranza, che ha ricordato anche i numeri della campagna vaccinale: “Siamo giunti al 91,37% di prime dosi e 38 milioni di italiani hanno fatto anche il booster, questi numeri ci hanno consentito di evitare chiusure. Rispetto alla quarta dose, alcuni paesi Ue hanno dato indicazioni: è stata indicata per gli over 80 in Francia, agli over75 in Gran Bretagna e agli over50 in Usa”.

