Con il certificato di avvenuta vaccinazione in mano, è scappato dalla finestra dell’hub vaccinale.

E’ successo a San Bonifacio, nel Veronese, nel centro vaccinale allestito al Palaferroli.

Protagonista un giovane: secondo quanto riferito dalla stampa locale, si è prenotato per ricevere la prima dose e una volta conclusa l’anamnesi con i medici ha ottenuto il certificato con cui doveva presentarsi ai box per farsi iniettare il vaccino. Ma arrivato alle tende per l’inoculazione, ha chiesto di andare in bagno: glielo hanno consentito e lui è scappato dalla finestra.

Fuori dalla porta c’erano i controllori, che dopo un paio di minuti hanno deciso di entrare e non hanno trovato nessuno. Il ragazzo si era ormai dato alla fuga, ma è stato tutto inutile. Aveva fornito i dati anagrafici necessari perché i carabinieri lo rintracciassero e affinché quella vaccinazione fosse annullata. Il documento con cui è fuggito quindi altro non è che carta straccia.

La sorveglianza al Palaferroli era stata aumentata. Negli ultimi giorni infatti diverse persone hanno provato a convincere i vaccinatori a lasciarli andar via con il certificato ma senza dose, in cambio di soldi. Altri invece avevano creato un parapiglia perché pretendevano che i medici deputati all’anamnesi li esonerassero dalla vaccinazione.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata