È accusato di aver portato a termine numerose rapine in pochi giorni a Roma, nell’area di Monte Milvio, tanto da essere diventato l’incubo dei commercianti, ma l’ultimo colpo gli è costato l’arresto. In manette è finito G.A.C., 45enne nato a Novi Ligure, nell’Alessandrino, ma di origine sarda. L’uomo è entrato in una tabaccheria e ha colpito il titolare col calcio della pistola, per poi darsi alla fuga. In zona erano attivi i servizi di controllo mirati a individuare il ladro che si spostava con le auto del servizio car sharing e dopo un inseguimento è stato bloccato. Con sé aveva il denaro appena rubato e una pistola carica. Mentre nel corso della perquisizione in casa è stato ritrovato oltre 1 chilo di hashish già suddiviso in panetti, circostanza che va ad aggiungersi ai suoi altri e precedenti guai con la giustizia.

Nei giorni scorsi era entrato in azione vestito da Babbo Natale: obiettivo, una farmacia della zona Trionfale.

