Precipita durante controllo nell’ex Ilva, muore un operaio di 47 anniLa vittima stava verificando alcune valvole. I sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Un operaio in servizio all'acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, Claudio Salamida, 47 anni, è morto oggi dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell'impianto. Lo si apprende da fonti sindacali.
Da quanto si apprende, l'uomo era impegnato nelle attività di controllo delle valvole quando si è verificato l'incidente.
In seguito all’accaduto è stata proclamata un’agitazione sindacale. «A seguito dell'incidente mortale verificatosi a Taranto in Acciaierie d'Italia in amministrazione
straordinaria, le organizzazioni sindacali di Fim, Fiom, Uilm dichiarano 24 ore di sciopero a partire da subito da svolgersi in tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali», si legge in una nota.
«In attesa di conoscere la dinamica - concludono i sindacati - tutti i lavoratori dell'ex Ilva e del mondo metalmeccanico si stringono intorno alla famiglia del lavoratore».
