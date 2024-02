Un bus carico di studenti è finito fuori strada in una cunetta all’ingresso di Baragiano, in provincia di Potenza, per evitare uno scontro frontale con un’auto.

A bordo del mezzo pesante c’erano circa 40 studenti.

Il ferito più grave è il conducente della macchina, rimasto incastrato nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori.

Sulla dinamica sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

