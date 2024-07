Era andato sulla tomba della madre, a Trieste, a portare un fiore ma una vespa lo ha punto, scatenando uno choc anafilattico che ne ha provocato la morte.

La tragedia è costata la vita allo chef triestino Pavel Marc, 47 anni.

Venerdì scorso ha raggiunto il cimitero e mentre posava i fiori sulla tomba è stato punto dalla vespa. Ha fatto in tempo a chiamare un’amica per spiegarle quanto accaduto, poi è salito in macchina per tornare a casa ma, sceso dall’abitacolo, ha avuto un arresto cardiaco. A trovarlo sono stati alcuni vicini che hanno dato l’allarme. I soccorritori hanno rianimato lo chef per poi trasferirlo in ospedale.

Le sue condizioni, già critiche, si sono aggravate fino alla morte.

Pavel Marc aveva vinto il premio di Cuoco dell’anno nel 2012 con il cappuccino di zucca, con la tazza commestibile in cui si intrecciavano mandorle tostate e trancetti di foie gras.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata