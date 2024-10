É indagato per omicidio Giuseppe Sortino, il viceispettore della Polizia di Stato che ieri pomeriggio, a Crotone, ha ucciso un 44enne, Francesco Chimirri. Lo ha reso noto il Procuratore della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia, precisando che gli accertamenti della Procura riguardano tutte le persone coinvolte nella vicenda.

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, l’agente della squadra mobile, 37 anni, secondo una ricostruzione dei carabinieri ha reagito a un’aggressione.

Tutto è iniziato a Isola Capo Rizzuto, dove il poliziotto, che stava andando in ufficio per prendere servizio, ha visto Chimirri (pizzaiolo e star dei social con 158mila follower su TikTok) travolgere con la sua auto alcune vetture parcheggiate e poi allontanarsi. Così Sortino si è messo all’inseguimento del mezzo, inseguimento che si è concluso nel quartiere Campanaro a Crotone, considerato ad alta sensibilità perché vi risiedono numerosi pregiudicati. Quando il poliziotto lo ha affiancato e le auto si sono fermate, l’agente si è qualificato, ma Chimirri e l’altra persona che era con lui sulla vettura lo hanno aggredito «brutalmente».

Ne è scaturita una violenza colluttazione al culmine della quale l’agente ha reagito e con l’arma d’ordinanza ha sparato tre colpi, uno dei quali ha raggiunto il 44enne, senza lasciargli scampo.

Francesco Chimirri

Da quel momento il poliziotto è stato linciato da diverse persone, parenti e conoscenti di Chimirri che erano sul posto, che lo hanno colpito con calci, pugni e bastonate, procurandogli gravi ferite. Il figlio di Chimirri ha raccolto la pistola caduta di mano a Sortino e ha tentato di sparare, senza però riuscirci. Solo l’intervento dei carabinieri ha riportato, non senza difficoltà, la situazione alla calma. Ora l’agente è ricoverato all’ospedale di Crotone dove verrà sottoposto a intervento chirurgico per le numerose lesioni che ha riportato soprattutto al volto, ma non è in pericolo di vita. Ed è indagato per omicidio.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata