Un grosso pino alto 15 metri si è spezzato per via del forte vento e crollando al suolo ha colpito cinque persone.

Succede nel campus dell’Università degli studi di Salerno, a Fisciano, vicino alla facoltà di Ingegneria.

Dei cinque feriti, due sono stati medicati sul posto, gli altri tre sono tutti in gravi condizioni e sono stati trasportati all’ospedale Ruggi in codice rosso. Si tratta di tre persone di 20, 25 e 48 anni, tutte con lesioni e fratture multiple. Erano rimaste incastrate sotto l’albero e per liberarle si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

Sul posto anche la Polizia, i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e le ambulanze. È arrivato anche il rettore dell’Università, Vincenzo Loria, per accertarsi delle condizioni dei feriti. L’area è stata messa sotto sequestro.

