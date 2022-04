Gli antivirali contro il Covid presto disponibili nelle farmacie su prescrizione del medico.

Lo ha detto in conferenza stampa il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco Nicola Magrini.

Le pillole anti-Covid, secondo il meccanismo della distribuzione per conto terzi, verranno acquistate dalle asl che le renderanno disponibili nelle farmacie, e il cittadino potrà ritirarle direttamente in farmacia su prescrizione del medico di base.

La possibilità di prescrivere le pillole da parte dei medici di famiglia “considerando tutte le modalità organizzative da attuare, riteniamo che dovrebbe esserci dall'inizio della prossima settimana”.

Magrini ha anche ricordato che il farmaco in questione, il Paxlovid, “ha numerose interazioni farmacologiche da valutare con attenzione”. Lo scopo di farlo prescrivere dai medici di famiglia, ha precisato, è “usarlo maggiormente e in condizioni di sicurezza, visto che finora lo abbiamo utilizzato meno delle aspettative e oggi ne abbiamo una quantità tale da renderlo disponibile per una platea più ampia”.

QUARTA DOSE – Da oggi entra in vigore anche la raccomandazione a vaccinare gli over 80 con la quarta dose, o secondo richiamo. “Nei prossimi mesi si potrebbe verificare ua riduzione di copertura del vaccino, anche se dati ancora non pubblicati mostrano una tenuta proprio per questa fascia di età”, ha detto Magrini, ricordando che il richiamo era già previsto per i pazienti immunodepressi.

Sul tema è intervenuto anche il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli: “Oggi siamo a meno di 500 persone ricoverate in terapia intensiva – le sue parole - e questo dimostra l'efficacia dei vaccini contro la malattia grave, inoltre studi israeliani dimostrano che negli anziani la somministrazione di una seconda dose di richiamo dà un fattore di protezione 4 volte maggiore rispetto a chi ha ricevuto solo 3 dosi. Questo rende chiara l'opportunità di questa quarta dose”.

