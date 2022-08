Sarà aperta martedì 16 agosto, a partire dalle 11.30, in Campidoglio a Roma, la camera ardente per l’ultimo saluto a Piero Angela, il giornalista e divulgatore scomparso ieri a 93 anni. A seguire è previsto il funerale laico, sempre in Campidoglio.

L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri e dopo che in giornata c’era stato un susseguirsi di voci sul fatto che la morte, per il celebre divulgatore, potesse essere sopraggiunta a Cagliari.

IL “GIALLO” CAGLIARITANO – A seminare il caos Wikipedia, la cliccatissima enciclopedia online, che sin dai primi minuti della notizia della morte, arrivata via social con un post dal figlio Alberto, riportava un dettaglio preciso: Piero Angela, Torino 22 dicembre 1928 - Cagliari, 13 agosto 2022.

Nel capoluogo sardo si è così scatenato un tam tam di telefonate a ospedali, polizia e carabinieri: “Sapete se davvero Piero Angela è morto a Cagliari?”. Ma nessuno ne sapeva nulla. Anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, informato, cadeva dalle nuvole: “Non so nulla”.

Poi, all'improvviso, la scritta Cagliari è scomparsa da Wikipedia. Mentre arrivava la notizia ufficiale: Piero Angela è morto a Roma.

IL CORDOGLIO – Ieri migliaia e migliaia i messaggi e i ricordi affettuosi arrivati nel ricordo del giornalista e divulgatore, tanto amato dal suo pubblico. “Un grande italiano cui la Repubblica è riconoscente", le parole dal suo ritiro estivo di Alghero del presidente Sergio Mattarella. E intanto, mentre parte da Asti la richiesta di istituire una Giornata nazionale della divulgazione scientifica in omaggio a Piero Angela, il sindaco di Cosenza ha già annunciato: “A Piero Angela sarà intitolato il nostro Planetario”.

