Per andare in vacanza, ha abbandonato l’anziana madre invalida e non autosufficiente, che morì di stenti.

L’episodio è avvenuto a Montelibretti (Roma) e la donna, una 49enne italiana, è stata arrestata per omicidio volontario aggravato dai carabinieri della compagnia di Monterotondo, che oggi hanno notificato l’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere.

I fatti risalgono a giugno e la donna era stata posta ai domiciliari in attesa di definire con maggiore chiarezza la sua situazione. Gli investigatori avrebbero ritrovato degli appunti con riferimento all’acquisto di un biglietto e ad alcuni oggetti necessari a camuffare la propria identità, cose che facevano ipotizzare che stesse pianificando una fuga. Di qui la custodia in carcere.

Il corpo senza vita dell’anziana fu trovato in casa, subito emerse che la figlia che la accudiva si era allontanata per trascorrere un periodo di vacanza in Abruzzo, lasciandola sola e senza cure.

