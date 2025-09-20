Ha raccolto solo commenti positivi, messaggi di approvazione e di sostegno la denuncia su Facebook di commenti razzisti nei suoi confronti lasciati sui social, postato da Fanny Tardioli, 24 anni di Campello sul Clitunno, Miss Umbria e seconda a Miss Italia.

«Non ti curar di loro, vai avanti e non ti voltare non meritano ne il tuo sguardo ne il tuo tempo» ha scritto uno, «L'ignoranza è la più subdola delle armi che sono state usate per piegare la nostra società» la replica di un altro utente di Fb. «Sono solo leoni da tastiera da considerare meno di zero. Sogna ragazza sogna» un altro dei commenti, mentre un altro scrive «Non avrai messo la corona in testa ma sei la vincitrice morale». Aspetto sottolineato più volte nei post.

Nel post Fanny Tardioli ha parlato di «ignoranza e cattiverie» nei suoi confronti. «Solo perché per alcuni - ha aggiunto - non rispetto i canoni della “bellezza italiana", e che quindi di conseguenza non avrei nemmeno avuto il diritto (e parlare di diritti nell'ambito di un concorso di bellezza è al quanto folle) di partecipare e tanto meno di arrivare sul podio, perché sicuramente “la bionda con gli occhi azzurro cielo merita di più” (canone prettamente nordico oltre tutto, nemmeno italiano). Sono dispiaciuta, ma non per me: perché so quanto valgo, so quante sono le persone che mi amano ogni giorno e soprattutto so anche quali sono le mie origini e la mia educazione; sono dispiaciuta per quelle persone, padri e madri di famiglia, che passano le loro giornate a commentare i post con sopra foto di ragazzine (perché questo siamo) insultandole o denigrandole senza rendersi conto che dall'altra parte potrebbe esserci qualcuno che potrebbe rimanere offeso, che potrebbe reagire in modo estremo a determinati commenti o credere davvero di essere sbagliato/a».

«Tutti coraggiosi dietro uno schermo. Per carità», la conclusione della miss. (Unioneonline)

