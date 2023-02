Avrebbe ucciso nove anziani con iniezioni di potenti sedativi durante degli interventi di soccorso domiciliare.

La Corte d'Assise di Trieste ha condannato l’ex medico anestesista del 118 V.C. a una pena di 15 anni e 7 mesi di reclusione. L’uomo è stato ritenuto colpevole di omicidio volontario. Inoltre è stato condannato per falso in atto pubblico per sette imputazioni su nove, in quanto le altre due sono state dichiarate prescritte.

Il professionista e l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) sono stati condannati al risarcimento dei danni in favore dei parenti delle vittime che si sono costituiti parte civile. L’ex anestesista è stato anche interdetto dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione medica per cinque anni.

(Unioneonline/v.f.)

